Российское посольство подтвердило высылку дипломатов из Италии

Рим, 2 апреля. Информация о высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при российском посольстве в Италии соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении дипмиссии РФ.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо ранее написал в Facebook, что уведомил посла РФ в Риме Сергея Разова о немедленном выдворении двух дипломатов. Это связано с задержанием российского офицера.
«Они уже вылетели на родину», — подтвердил Разов в интервью телеканалу Rainews24.
Решение Рима вызывает глубокое сожаление, отметил посол. Он выразил надежду, что случившееся не отразится на конструктивных отношениях двух государств.