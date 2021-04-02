Российское посольство подтвердило высылку дипломатов из Италии

Рим, 2 апреля. Информация о высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при российском посольстве в Италии соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении дипмиссии РФ.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо ранее написал в Facebook, что уведомил посла РФ в Риме Сергея Разова о немедленном выдворении двух дипломатов. Это связано с задержанием российского офицера.

«Они уже вылетели на родину», — подтвердил Разов в интервью телеканалу Rainews24.

Решение Рима вызывает глубокое сожаление, отметил посол. Он выразил надежду, что случившееся не отразится на конструктивных отношениях двух государств.