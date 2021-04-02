Экс-участница «Дома-2» Анна Блюменкранц родила сына

Москва, 2 апреля. Звезды шоу «Дом-2» Анна и Валерий Блюменкранц сообщили фанатам о радостном событии, произошедшем в их семье. У пары родился сын.

О пополнении в семье влюбленные рассказали на своих страницах в социальной сети Instagram. Малыш появился на свет в одном из центральных роддомов Санкт-Петербурга.

Блюменкранц прямо из клиники делилась подробностями в Instagram Stories. Она рассказывала, что всю ночь не спала из-за плохого самочувствия, а сами роды длились несколько часов. Мальчик появился на свет 1 апреля, его решили назвать Давидом.

«Мы вместе с тобой сделали сегодня большую работу. Спасибо, что выбрал нас с папой», — обратилась Блюменкранц к сыну в новом посте.

Обрадованные подписчики наперебой стали желать экс-участнице «Дома-2» и ее ребенку крепкого здоровья и поздравлять семью со счастливым событием.

В «интересном положении» в настоящее время находится другая звезда «Дома-2» — Катя Жужа. Она ждет третьего ребенка от супруга Артема Маркелова. Влюбленные воспитывают сына и дочь.