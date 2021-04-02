Гинцбург оценил шансы России победить пандемию к осени

Москва, 2 апреля. Пандемия в России может стать вакциноуправляемой к осени, такое предположение высказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Согласно прогнозам Гинцбурга, победить пандемию в мире к осени не удастся, но процессом в России можно будет управлять при помощи вакцинации. Для этого в стране есть все условия, уверен директор исследовательского центра.

«Пандемию мы не победим к осени, но процесс внутри нашей страны мы можем сделать вакциноуправляемым, это вполне реально, такая цель стоит, и я уверен, что мы ее достигнем», — заявил Гинцбург РИА Новости.

В России на данный момент зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт» от НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, «ЭпиВакКорона» от ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора», «КовиВак» от ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН».

Центр Гамалеи разработал способ модернизировать вакцину от коронавируса за два дня. Это актуально в связи с мутациями вируса SARS-CoV-2. Идет обсуждение необходимости полного цикла испытаний для модернизированной вакцины.