Джеймс Кэмерон признался, что грозился уволить всех сценаристов «Аватара 2»

Лос-Анджелес, 2 апреля. Джеймс Кэмерон имеет репутацию одного из самых требовательных режиссеров Голливуда. Во время работы над сиквелом «Аватара» он грозился уволить всех без исключения сценаристов.

Кэмерон понимал, какую ответственность и опасность на вторую часть накладывает успех первого «Аватара». Чтобы не разочаровать зрителей и снять достойный сиквел, он начал работу с тщательного анализа оригинального фильма. Однако сценаристам не терпелось приступить к обсуждению новых историй и героев. Как признался Кэмерон, ему пришлось пригрозить увольнением целой команде, чтобы они сосредоточились именно на этой задаче.

«Но они все время хотели поговорить о новых историях. В конце концов, мне даже пришлось пригрозить уволить их всех, потому что они пытались сделать то, что обычно делают сценаристы, а именно, просто генерировать новые идеи. Но я настаивал, что мы должны были понять, как возникла эта связь (со зрителем), и защитить ее, раздуть из этого уголька новое пламя», — рассказал Джеймс Кэмерон в интервью IndieWire.

Вместе с командой сценаристов он пересмотрел первый фильм и выделил три уровня в истории, которые и определили успех. По мнению Кэмерона, популярность «Аватара» обеспечили сюжетная линия, тематика капитализма, колониализма и дисгармонии с природой, а также духовность.

Вторая часть «Аватара» должна выйти в прокат в декабре 2022 года. Премьера первого фильма состоялась в 2009 году. Картина стала самой кассовой лентой за всю историю кинематографа.