Центр для бездомных животных в Туле получил помощь от волонтеров

Тула, 2 апреля. Добровольцы навестили подопечных центра помощи бездомным животным «Любимец» в Туле. Волонтерский корпус «Единой России» начал шефство над зооприютами региона год назад.

Представители «Молодой Гвардии» привезли в учреждение корм, лекарства, пеленки и попоны для выхаживания кошек и собак после операций. Благотворительная акция состоялась при поддержке депутата Госдумы Николая Петрунина. Волонтеры оказывают помощь не только «Любимцу», но и ряду других приютов для бездомных животных в Тульской области.

Проблема с оставшимися без хозяев четвероногими друзьями существует во многих городах РФ. Власти Сахалинской области выделили 2 млн рублей для организаций, которые помогают бездомным животным. Полученные средства можно потратить на зарплату сотрудников, еду и лекарства для животных, а также оплату коммунальных и ветеринарных услуг.