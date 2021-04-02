Российское агентство Sputnik переезжает в Москву и Вашингтон

Москва, 2 апреля. Информационное агентство Sputnik переносит редакционную работу на английском языке в Россию и США, сообщает пресс-служба МИА «Россия сегодня».

Sputnik прекращает работу на территории Великобритании в рамках реорганизации, однако британские события по-прежнему останутся в фокусе внимания агентства.

«Редакционная работа по англоязычному контенту будет перемещена в Москву и Вашингтон», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в Москве потребовали от Риги прекратить агрессию в отношении российских СМИ. Политолог предложил «зеркально блокировать» ряд информационных ресурсов Латвии, которые с ее территории вещают на русском языке.