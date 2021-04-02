Еще 8792 человека заболели коронавирусом за сутки в России

Москва, 2 апреля. Российские медики продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции по стране и оказывают помощь пациентам.

Согласно официальной информации, за прошедшие сутки в 85 регионах России было зафиксировано 8792 новых случая коронавируса. При этом в 12,9% болезнь не имела никаких клинических проявлений.

«Зафиксировано 400 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9832 человека», — сказано в сообщении.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 563 056 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 99 633 летальных исхода, выздоровел 4 186 251 человек.