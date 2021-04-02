Эксперт по лжи заявил о романе Давы с его директором Анной Маковской

Москва, 2 апреля. Эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко заявил, что у блогера Давы роман с его директором Анной Маковской. По его словам, звезда «выдал» свои отношения мимикой.

Поведение блогера и его директора во время интервью указало на то, что между ними романтические отношения. Когда Дава опровергал слова о связи со своим директором, его лицо, по словам специалиста, говорило об обратном. Например, у музыканта при ответе начала дергаться губа, что является показателем страха, ужаса и неприятных эмоций. Блогер боялся, что вся правда всплывет наружу.

«Спалилась» и Маковская. По словам Анищенко, у девушки были признаки стресса.

«Она жует свои губы, опускает взгляд вниз — переживает. Затем смотрит на Даву, мол, что же ты ответишь? Ей обидно слышать о себе такие слова. Она сильно влюблена, но блогер не ценит», — сказал специалист в беседе с kp.ru.

Слухи об отношениях Давы и Маковской появились пару недель назад. Поводом стали кадры, которые блогер опубликовал в соцсети. На снимке за его спиной в кровати лежала его помощница. При этом сам Манукян уверяет, что между ними ничего нет.