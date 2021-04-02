Адвокат Эдварда Била назвал дату вынесения меры пресечения блогеру

Москва, 2 апреля. Тверской районный суд завтра вынесет меру пресечения блогеру Эдварду Билу. Накануне его машина попала в массовое ДТП.

По словам Геннадия Удуняна, адвоката блогера, Тверской районный суд сегодня не будет выносить меру пресечения его клиенту. Положенные по закону 48 часов истекают в субботу, в связи с чем решение будет вынесено 3 апреля.

Ранее российский правозащитник Эльман Пашаев сообщил, что пересевший на пассажирское сиденье Эдвард Бил не сможет уйти от ответственности. По его мнению, на руле должны были остаться отпечатки пальцев подозреваемого, а все подробности происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщал ФАН.