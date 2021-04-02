Познер объяснил, почему ушел от второй жены

Москва, 2 апреля. Телеведущий Владимир Познер рассказал, почему ушел от второй жены Екатерины Орловой к продюсеру Надежде Соловьевой, от красоты которой при первой встрече лишился дара речи.

По словам журналиста, он встретил вторую супругу в непростой момент. Его первый брак разваливался, как и ее отношения. Вместе они поехали в Таллин встречать Новый год, а вернулись оттуда уже парой. Познер усыновил сына Орловой Петра, который впоследствии в плане карьеры пошел по стопам отчима.

Телеведущий признался, что постепенно отношения становились все более тяжелыми, возник момент недопонимания и подозрительности. А затем Познер встретил Соловьеву, которая стала его третьей женой.

«В один прекрасный день на совещание по вопросам ВИЧ вошла женщина. Я просто обалдел от ее красоты. Во второй раз, когда она зашла, я уступил ей место и сам сел на фикус, даже не заметив этого», — вспомнил журналист в программе «Судьба человека».

Познер объяснил, что уход от жены — невероятная тяжелая вещь. Но роман с Соловьевой вернул ему силы и желание жить дальше.

Телеведущий трижды был женат. Первой супруге Валентине Чемберджи он тайно изменял с другой женщиной.