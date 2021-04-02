Волгоградская область и Петербург займутся совместным развитием туризма

Москва, 2 апреля. Представители властей Северной столицы и Волгоградской области подписали соглашение о развитии туризма. Договоренность достигнута на 26-й международной выставке «Интурмаркет-2021».

Петербург — это седьмой российский город, власти которого договорились о сотрудничестве в сфере туризма с Волгоградской областью. Соглашение укрепит межрегиональные отношения. К тому же оно поспособствует сотрудничеству представителей туристической сферы разных регионов.

В рамках международной выставки «Интурмаркет-2021» Волгоградская область представила свой тематический стенд. Над ним трудились представители нескольких отраслей региона, облтуризма и Агентства развития туризма. Экспозиция продемонстрировала достопримечательности субъекта РФ, отмечает «Волгоградская правда».

Почти 40% россиян заявили, что за последние несколько лет внутренний туризм существенно улучшился. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение». В нем приняли участие более 1000 россиян. Более половины опрошенных хотели бы провести свой отпуск в РФ.