Познер откровенно рассказал о смерти тяжелобольного отца

Москва, 2 апреля. Известный телеведущий Владимир Познер рассказал в эфире программы «Судьба человека» о смерти отца, который скончался в 1975 году.

Владимир Познер — отец телеведущего — работал в кинопроизводстве. Он был основателем экспериментальной творческой киностудии, которая работала во время экономических реформ Алексея Косыгина. Киностудия Познера-старшего была построена на американском принципе оплаты труда, и в итоге «ее прикрыли».

«Для него это был удар. И он ушел на пенсию. Написал заявление. Думал, что его будут уговаривать. Ему тут же подписали, потому что хотели от него избавиться. Вскоре у него случился инфаркт», — сказал 87-летний ведущий.

Последние годы жизни отец Познера боролся с онкологическим заболеванием. У него была лейкемия.

«Его посадили в самолет. Здесь в Москве для него была готова палата. Но, к счастью, он умер в самолете, потому что спасти его было нельзя. Он бы только мучился», — откровенно сказал ведущий, добавив, что его отец «умер нигде».

Владимир Познер стал гостем программы «Судьба человека». На шоу он разоткровенничался о личной жизни, в частности, назвал причину развода с первой женой.