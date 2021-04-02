Свидетельница измены Тарзана заявила, что Королева превратила ее жизнь в ад

Москва, 2 апреля. Певица Милана Миломанова, снявшая скандальное видео с участием стриптизера Сергея Глушко (Тарзана), заявила, что его жена, артистка Наташа Королева, превратила ее жизнь в ад.

Миломанова несколько месяцев назад стала свидетельницей измены Тарзана Королевой и запечатлела интимный процесс на видео. Недавно, по словам девушки, у нее состоялась очная ставка со стриптизером. Певицу обвинили в краже, съемке и распространении порнографии. Теперь ей грозит до 16 лет колонии.

Девушка признает себя виновной, но при этом считает, что ее сделали в этой истории «козлом отпущения».

«Наташа Королева превратила мою жизнь в ад. Неужели она готова жить с этим, зная, что сломала жизнь невиновному человеку и отправила его за решетку к убийцам и наркоманам?» — цитирует ее «Телепрограмма».

Секс-скандал с участием Тарзана разгорелся в прошлом году. Стриптизера уличили в измене Королевой с актрисой Анастасией Шульженко. Ее подруга Миломанова сняла процесс на видео и впоследствии раскаялась в содеянном, напоминает «Вечерняя Москва». Исполнительница хита «Маленькая страна» потребовала признать пикантный ролик порнографией.