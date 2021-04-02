На Украине порекомендовали ближайшим к ней странам НАТО повысить боеготовность

Киев, 2 апреля. Граничащие с Украиной государства Североатлантического альянса должны повысить уровень боеготовности своих вооруженных сил.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Роман Машовец в ходе встречи с канадским послом Ларисой Галадзой.

По словам Машовца, кроме наращивания боеготовности контингентов стран НАТО на украинских границах, для улучшения региональной безопасности актуально проведение срочных совместных учений ВСУ и армий Альянса — как сухопутных, так военно-морских и военно-воздушных.

Ранее сообщалось, каким образом ВСУ готовятся модернизировать устаревшие БМП и самоходные артиллерийские установки.