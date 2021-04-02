Эксперт оценил ущерб от пожара в кардиоцентре в Благовещенске

Благовещенск, 2 апреля. Пожар в медучреждении города нанес ущерб в размере нескольких миллионов рублей, сообщил ФАН начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области.

По словам специалиста, здание, где произошло возгорание, является памятником архитектуры. Объект получил значительные повреждения, на его восстановление понадобится крупная сумма.

Кровля кардиохирургического центра, расположенного на улице Горького, вспыхнула рано утром в пятницу. На место ЧП направили 11 пожарных расчетов и 35 спасателей. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Из здания эвакуированы персонал и пациенты. О пострадавших не сообщалось.