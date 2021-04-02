Петербургский депутат предложил запретить продавать пакеты и одноразовую посуду в РФ

Санкт-Петербург, 2 апреля. Инициативу о запрете пластиковой посуды и предметов из неперерабатываемого пластика в России выдвинули в Санкт-Петербурге.

Проект закона уже подготовлен. Сейчас его направили на юридическую экспертизу в Законодательное собрание Северной столицы. В случае утверждения документа, его перенаправят на рассмотрение парламентариев Государственной думы России.

«Законопроект устанавливает запрет или ограничение производства товаров и упаковки из пластика, которые не могут быть разделены и переработаны после использования, а также замена одноразовых товаров многоразовыми», — сообщили в пресс-службе петербургского депутата Надежды Тихоновой в комментарии kp.ru.

Россия должна начать использовать биоразлагаемых материалов вместо неперерабатываемого пластика. Так, пластмассовые бутылки хотят заменить многоразовыми емкостями, например стеклянными. Их, как указывается в документе, после можно вернуть на завод для повторного использования. Инициативу предлагают начать применять с 2025 года.

Новый вид биопластика, который способен разлагаться всего за три месяца, разработали ученые из Йельского университета. Материал создан на основе древесины. Заявляется, что он отличается особой прочностью.