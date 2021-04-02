Минобороны РФ утвердило окончательный облик бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 2 апреля. Облик перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) утвержден Министерством обороны России. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, главными приоритетами проекта стали снижение заметности самолета и дальнобойность оружия.

«Опытно конструкторские работы по программе находятся на этапе рабочего проектирования, ведется строительство нескольких опытных образцов», — сообщил источник.

Он также добавил, что новый самолет будет построен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Машина будет обладать большой продолжительностью полета. Главным вооружением нового бомбардировщика станут ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты.