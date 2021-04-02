Тело прожившего 20 дней у реки мужчины похоронят вместе с семьей в Приморье

Владивосток, 2 апреля. Главу утонувшего после ДТП семейства нашли через две недели после похорон родственников. Его смерть наступила из-за переохлаждения и истощения.

Труп мужчины, который в течение 20 дней жил на берегу реки, 29 марта обнаружили местные рыбаки. Погибшего похоронят на том же участке кладбища, где 14 марта были погребены члены его семьи.

Напомним, 8 марта пострадавшие после выезда на рыбалку перестали выходить на связь. Позже тело женщины было найдено у полыньи, а трупы троих детей находились в салоне затонувшего автомобиля.

Главу семейства удалось обнаружить лишь через три недели — смерть наступила на фоне сильного истощения и переохлаждения, сообщал ФАН.