Испытания назальной вакцины от коронавируса начинаются в России

Москва, 2 апреля. Российский НИЦ им. Гамалеи начинает доклинические испытания вакцины от коронавируса в виде назального спрея, сообщил глава центра Александр Гинцбург.

Сотрудники центра получили патент на назальную вакцину, который позволяет ученым начать доклинические разработки. Вакцина от коронавируса в виде спрея для носа, как и традиционная прививка от COVID-19, также будет двухкомпонентным препаратом. Несмотря на простоту использования, вводить такую вакцину смогут только врачи в стенах медучреждений, подчеркнул Гинцбург.

Российские ученые создали первый в мире препарат для вакцинации от COVID-19. Разработку НИЦ им. Гамалеи назвали «Спутник V». Порядка 58 стран одобрили применение этого препарата для своих граждан.