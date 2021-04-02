В Турции задержали 34 военных-гюлениста

Анкара, 2 апреля. Генпрокуратура Анкары сообщила о задержании 34 военнослужащих, подозреваемых в связях с организацией FETÖ. В ходе проведенного расследования выяснилось, что 2 майора, 1 капитан, 2 старших лейтенанта, 12 унтер-офицеров, 9 сержантов-майоров и 6 курсантов имели связи с гюленистами.

FETÖ (гюленисты) — организация последователей Фетхуллаха Гюлена, которая признана в Турции террористической. В частности, официальная Анкара обвиняет гюленистов в попытке военного переворота 15 июля 2016 года, последствиями которой стали масштабные аресты среди офицерского состава вооруженных сил Турции.