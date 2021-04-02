Вице-премьер РФ обсудил двустороннее сотрудничество с президентом Кубы

Гавана, 2 апреля. Вице-премьер России Юрий Борисов встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Об этом сообщили в аппарате зампреда российского правительства.

Юрий Борисов прибыл в Гавану, чтобы обсудить работу российско-кубинской межправительственной комиссии по торговому и научному сотрудничеству. В рамках переговоров стороны обсудили взаимодействие России и Кубы.

«Состоялась встреча Юрия Борисова с президентом Кубы. Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества», — уточнили в аппарате зампреда.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов провел встречу с властями Венесуэлы. Борисов поговорил с министром промышленности и национального производства Венесуэлы Тареком Эль-Айссами о совместной работе в области энергетики и транспорта.