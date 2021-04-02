Антирекорд суточного прироста случаев заражения COVID-19 установлен на Украине

Киев, 2 апреля. Почти 20 000 случаев коронавируса зарегистрировали на Украине за минувшие сутки. Этот показатель на 13% превышает данные, озвученные медиками накануне.

За прошедшие 24 часа в украинских регионах скончались 433 пациента с подтвержденным COVID-19. Это антирекорд, уточнил министр здравоохранения страны Максим Степанов. О том, сколько украинцев заболели коронавирусом за минувшие сутки, он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 2 апреля 2021 года. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника», — отметил глава минздрава.

С начала пандемии украинские медики выявили 1 711 630 случаев COVID-19. Выздоровели 1 333 370 человек, скончались — 33 679. Резкий рост количества случаев коронавируса на Украине фиксируется на протяжении второй недели. До 30 апреля в регионах страны введены режим чрезвычайной ситуации и общий карантин.

Сейчас Украина поделена на зоны в зависимости от ситуации с коронавирусом. В красный список попали 12 областей, а также Киев. Там действуют наиболее жесткие ограничения. Список областей из красной зоны постоянно расширяется. Недавно в него попали Ровенская и Черниговская.