Таллахасси, 2 апреля. Женщины из американского штата Флорида вышли на массовую акцию к зданию местного капитолия против участия трансгендерных спортсменов в женских видах спорта.

Большинство участниц акции — матери, чьи дочки принимают участие в школьных или университетских соревнованиях. В последние годы в женские виды спорта началось настоящее «вторжение» трансгендерных спортсменов, которые остаются биологическими мужчинами, но идентифицируют себя как женщин.

«Мы верим в справедливость. Нас беспокоит нынешнее вторжение биологических мальчиков, соревнующихся в спорте как девочек», — говорится в совместном заявлении участниц акции.

Протестующие уверены, что, если они не вступятся за девочек и девушек, их старания и спортивные достижения пойдут насмарку из-за популярной левой гендерной политики, навязываемой правительством целого ряда американских штатов. К протестующим прислушались законодатели — депутат местного конгресса Лора Лумер опубликовала законопроект, запрещающий биологическим мужчинам соревноваться с женщинами вне зависимости от их гендерной идентичности.

Лумер, убежденная республиканка, уверена, что такая гендерная политика ущемляет права женщин. В своих заявлениях Лумер неоднократно указывала, что чрезмерное засилье левых идеологий и ЛГБТ может возыметь обратный эффект, и люди обоих полов могут быть лишены базовых прав.

«Этот законопроект обеспечит защиту женщин, целостность женского спорта и безопасность молодых девушек. Я призываю всех законодателей и жителей Флориды», — заявила Лумер на встрече с протестующими.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о решении Международного олимпийского комитета разрешить американским атлетам преклонять колено и поворачиваться спиной во время исполнения национального гимна. Также спортсмены получили право любым удобным им способом выражать гражданскую позицию во время олимпийских соревнований. Консервативные западные круги уже раскритиковали это решение и объявили его не соответствующим аполитичному духу олимпийского движения.