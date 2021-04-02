ВСУ провели масштабные учения на границе с Крымом

Киев, 2 апреля. Учения инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины прошли на границе с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Украины.

По данным ведомства, в ходе маневров военнослужащие отработали обустройство минно-взрывных заграждений. В учениях были задействованы подразделения артиллерии и армейская авиация. Минометные расчеты ВСУ совершили марш, развертывание и подготовку к стрельбе для артиллерийской поддержки инженерно-саперных подразделений. В свою очередь, военные вертолетчики отработали упражнения по уничтожению целей условного противника в полете на малых высотах.

Стоит отметить, что в последнее время украинские военные значительно увеличили свою активность у границ с Крымом. Так, 24 марта ВСУ провели учения в Херсонской области, в ходе которых отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня «Смерч». Кроме того, проводилось распознавание воздушных объектов условного противника и мониторинг воздушной обстановки.