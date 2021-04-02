Представитель Goldman Sachs спрогнозировал число IPO на российском рынке

Москва, 2 апреля. Около пяти-шести первичных публичных размещений (IPO) состоится на российском рынке в 2021 году, считает глава московского офиса Goldman Sachs Дмитрий Седов.

При этом он не исключает, что это число может поменяться. По словам специалиста, IPO происходит в определенные периоды времени. В течение года есть четыре окна для проведения международных размещений, что связано с правилами раскрытия, на которые ориентируются в том числе международные инвесторы, объяснил Седов.

«Какие-то окна оказываются более забитыми, а бывают ситуации, когда компания просто не успевает в какое-то окно и передвигает свое размещение на квартал попозже. Никто в реальности не гонится за количеством сделок», — рассказал представитель Goldman Sachs в интервью РБК.

Дмитрий Седов добавил, что российский рынок по-прежнему остается привлекательным для инвесторов из-за его относительной дешевизны. По его мнению, это создает возможность на приближение оценки российских компаний к средним уровням для развивающихся рынков. Однако набор прогнозов уже отражен в цене акций компаний из РФ, подчеркнул специалист.

Министерство финансов России ранее назвало основную ошибку начинающих инвесторов. Как отметил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев, некоторые неопытные игроки не понимают разницы между короткими и длинными финансовыми инструментами.