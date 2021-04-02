До двух человек возросло число погибших при обрушении ангара в воинской части Ахтубинска

Ахтубинск, 2 апреля. Число погибших при разборе бывшего военного ангара в Астраханской области выросло до двух. СК возбудил уголовное дело.

По данным Следственного комитета, инцидент произошел 1 апреля. Подозреваемый поручил четырем рабочим, не прошедшим стажировку, разобрать ангар.

В результате были нарушены правила техники безопасности, поэтому перекрытия корпуса в виде металлических конструкций рухнули. Двое сотрудников погибли на месте, еще двое получили травмы и были госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По данным источника ФАН, работы проводились в бывшем самолетном ангаре на территории Государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ. Здание вывели из перечня объектов воинской части в 2013 году и передали подрядной организации для проведения разбора.