Историк Кнутов рассказал, какой самолет подарил жизнь Су-35 и Су-57

Москва, 2 апреля. Российский экспериментальный истребитель Су-37 дал дорогу в жизнь передовым отечественным крылатым машинам Су-35 и Су-57, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Первый полет самолета, получившего наименование Су-37, состоялся 2 апреля 1996 года, то есть ровно 25 лет назад, рассказали журналисты RT. Отличительной чертой истребителя стали силовые установки с управляемым вектором тяги, что позволило летчику-испытателю Герою России Евгению Фролову совершить фантастический воздушный маневр, который и был назван в его честь. Он смог выполнить на этой машине фигуры высшего пилотажа, на которые были не способны другие истребители тех времен.

Самолет был выполнен на базе Су-27, маневренность которого была повышена за счет установки переднего горизонтального оперения. Такая вариация истребителя получила наименование Су-27М, а после оснащения его авиадвигателями АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги крылатая машина и превратилась в Су-37. Кроме этого, инженеры доработали конструкцию планера и оборудовали истребитель мощной радиолокационной станцией, способной отслеживать два десятка воздушных целей одновременно на удалении до 170 километров. Также специалисты повысили дальность полета самолета, внедрили большее количество композитных материалов при изготовлении корпуса и заменили аналоговые приборы на цифровые.

Истребитель был изготовлен в 1993 году в единственном экземпляре, на котором и тестировались инновационные решения. Однако одно из очередных испытаний в 2002 году окончилось катастрофой и самолет потерпел крушение. Летчик смог вовремя катапультироваться, но опытный образец был утерян. После этого проект закрыли.

Су-37 мог стать самолетом, которому была бы отведена роль на переднем крае боевых действий, если бы крылатая машина добралась до серийного производства, уверен заслуженный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его мнению, истребитель опередил время и стал предвестником появления самолетов поколения 4++ и пятого поколения.

«Самолет Су-37 был способен наносить удары по истребителю противника, в том числе малозаметным целям, поэтому, скорее всего, на современных театрах военных действий мог бы выполнять роль, например, фронтового истребителя», — отметил эксперт.

Отличительной особенностью экспериментального образца стала его феноменальная маневренность ввиду использования силовых агрегатов с управляемым вектором тяги, подчеркнул директор Музея ПВО Юрий Кнутов. Несмотря на то, что Су-37 так и не стал серийной машиной, ему обязаны своим появлением на свет такие современные российские истребители, как Су-35 и Су-57. Опыт, полученный в ходе разработки уникального сверхманевренного самолета, был использован инженерами при создании машин, в настоящий момент стоящих на вооружении российских войск, добавил он.

Ранее индийские журналисты рассказали о новейшем оружии российского Су-57, при помощи которого истребитель будет уничтожать вражеские корабли.