Экс-премьер Грузии рассказал о негативных последствиях инцидента с Познером

Тбилиси, 2 апреля. Ситуация с журналистом Владимиром Познером в Тбилиси нанесла удар по доверию российских туристов к Грузии. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Георгий Квирикашвили.

Демонстранты собрались в столице Грузии 31 марта около гостиницы, где остановился Познер. Недовольство граждан вызвали звучавшие ранее высказывания журналиста о Южной Осетии и Абхазии.

Квирикашвили в социальных сетях написал, что инцидент нанес ощутимый ущерб поступлению валюты в республику, который шел от туристов. По его словам, результаты будут плачевными. Ситуация негативно отразится не только на тех, кто прямо или косвенно связан с туризмом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег россиян от поездок в Грузию. По его словам, сейчас в республике опасная обстановка.