Хадисты атаковали позиции хуситов в Марибе

Сана, 2 апреля. Войска экс-президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади провели 1 апреля ряд наземных военных операций в западной части провинции Мариб. На данном фронте происходили ожесточенные бои между правительственными войсками и повстанцами «Ансар Аллах» (хуситы).

Проправительственные СМИ сообщают, что в результате боев хуситы потеряли убитыми десятки человек, среди которых командир бригады быстрого реагирования Каси аль-Имрани (по прозвищу «Абу Зунуб»).

Помимо активной фазы конфронтации на земле, ВВС арабской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, нанесли 4 массированных удара по казармам и силам ополченцев в Сирвахе и Мадгале.