Пенсионерам могут сохранить «сельские» надбавки независимо от места жительства

Москва, 2 апреля. Совет Госдумы рассмотрит проект, согласно которому пенсионеры, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, смогут получать 25% надбавку к пенсии независимо от проживания.

В настоящий момент при переезде пожилого гражданина из сельской местности в город пособие снимается. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, соответствующая несправедливость будет устранена. Об этом сообщают «Ветеранские вести».

«Для Государственной думы поддержка села, сельских тружеников — приоритет», — отметил он.

Кроме того, «сельские» отчисления стали одним из вопросов февральской встречи лидеров парламентских партий с президентом. Владимир Путин поддержал предложение и поручил до 1 мая подготовить необходимые законодательные предложения. Речь идет о более чем полутора миллионах сельских рабочих, посвятивших сельскому хозяйству не менее 30 лет своей жизни. Такая работа никогда не была легкой, как жизнь в деревне, лишенная городского комфорта.

Следовательно, надбавка должна оставаться за пенсионером независимо от того, останется ли человек в сельской местности, переедет в город с детьми и внуками или станет городским жителем в результате административного преобразования поселения. По словам Володина, Госдума рассмотрит проект в приоритетном порядке.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия по России составила 15 744 рубля по состоянию на 1 января текущего года. За пять лет уровень пенсионного обеспечения увеличился более чем на 3 тысячи рублей.