Виктор Васильев: Родители сами виноваты, что дети не знают советских мультфильмов

Известный российский актер, шоумен и телеведущий Виктор Васильев заявил ФАН, что родители сами виноваты в том, что их дети больше смотрят яркие западные мультфильмы, а не добрые советские.

Бывший капитан команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» и экс-резидент проекта «Comedy Club» в эксклюзивном интервью рассказал подробности второго сезона шоу «Рисуем сказки», показ которого начнется на телеканале ТВ-3 утром в субботу, 3 апреля, — при сотрудничестве студии «Союзмультфильм».

«Никогда нельзя прекращать фантазировать»

— Виктор, что нового и интересного следует ждать зрителям во втором сезоне по сравнению с первым?

— Начнем с того, что каждый ребенок — это уже что-то новое! А еще новые участники, новые истории, новые эмоции, новые мультфильмы, да и у меня новые костюмы. Вот декорации те же.

— Что самое главное дети, а также их родители, могут почерпнуть из этой программы?

— Самое главное — это то, что никогда нельзя прекращать фантазировать, придумывать, мечтать, ставить себе какие-то цели, рисовать новые миры, придумывать сказки. В общем, необходимо творить, причем постоянно, а не просто тупо сидеть и детям, и их родителям, в телефоне и смотреть, как это делают другие.

Надо самим, имею в виду подрастающее поколение, что-то придумывать, оставлять эту историю в голове, или записывать на листке, рассказывать кому-то, а потом когда-нибудь взрослые помогут осуществить этот замысел и превратить мечты, например, в настоящий, полноценный мультфильм.

— Вы сами не пробовали снимать мультфильмы?

— Нет. Хотя когда-то в детстве, помните, на таких специальных блокнотиках на каждой странице рисовали всяких человечков, которые потом начинали двигаться. Это вот, наверное, мое единственное соприкосновение с мультипликацией (смеется).

— Ваша дочь Вероника (18 апреля ей исполнится 8 лет) смотрит, конечно же, мультфильмы?

— Дочь с удовольствием и смотрит мультфильмы, и любит их. Но честно вам скажу — из-за того, что появились диснеевские мультфильмы, ну, вернее, они всегда были, просто уровень их стал таким, что дети, когда включаешь им наши старые добрые мультики, говорят: «Что это за дурацкие рисунки?» Что-то в таком роде.

В общем, им не хватает музыки, динамики, каких-то отыгрышей. Сейчас же рисуют такие мультфильмы, что ты в конце уже сидишь и плачешь как ребенок. Конкуренция в мультипликации очень сильная, поэтому дети переключаются на иностранные мультики и знают, в основном, их.

Я вот как-то даже ради эксперимента спрашивал у детей про мультфильмы. Если речь идет о зарубежных, то они знают всех героев, знают все сюжеты. А если речь идет о наших, то половина детей даже не в курсе, что такое «Простоквашино».

— Кто в этом виноват, если можно так выразиться?

— Это упущение взрослых. Родителям ведь очень удобно — поставил на два часа, скажем, «Холодное сердце» и ушел, — ребенок сидит и смотрит. А наши же мультики все минут по 10-15. Поэтому нужно все время прибегать и включать новый мультфильм. Расслабились родители, а, в общем-то, надо быть в форме, с детьми надо быть начеку постоянно.

«Сначала подсажу на «Ежика в тумане»

— Снова вопрос о вашей дочери. Вы ей какие мультфильмы предпочитаете показывать — советские, российские или все-таки диснеевские?

— Я, на самом деле, тоже сделал большую глупость — в начале сразу подсадил ее на «Диснея», и все ее друзья были Микки-Маус, Том, Джерри и так далее (смеется). После этого, когда мы уже смотрим того же «Винни Пуха» — прекрасный, даже, я считаю, гениальнейший мультик, и дочь говорит: «Ой, пап, что-то какая-то ерунда».

То есть здесь все-таки нужен правильный подход — с чего начинать знакомство детей, какие мультфильмы показывать им сначала, а какие потом. Это очень важно, как оказалось! Со своим вторым ребенком, думаю, если у меня будет второй ребенок, я такой ошибки уже не сделаю. Сначала, конечно, подсажу на «Ежика в тумане», а потом уже на все остальное.

— Это же прекраснейшие советские классические мультфильмы!

— Конечно, там классные истории, они все такие добрые, поучительные. Все мы сами на них выросли.

— Западные мультфильмы берут, в основном, за счет яркой, красивой картинки и быстрой смены образов.

— Да-да, это правда.

— Вернемся к шоу. Насколько я понимаю, дети будут в нем чуть ли не сами делать мультфильмы?

— Ну, не совсем сами. Они придумывают истории и рассказывают нам, а мы на их глазах создаем персонажей, рисуем вместе с ними. Потом они их утверждают, мы берем этих персонажей и спрашиваем, что должно происходить, ребенок нам говорит, и в итоге мы показываем ему мультик, который он придумал сам!

— Как детям попасть в это шоу?

— Есть кастинг на канале ТВ-3, и если написать какое-то письмо: «Я такая-то, живу там-то, мне столько-то лет», то, думаю, так и можно будет попасть.

— Знаю, что в шоу будет специальная рубрика — с участием ребенка известной личности? В первом сезоне это было?

— Не было. О, а вот, кстати, и новая штука.

— Тут тоже кастинг будет или как?

— Не знаю, можно ли уже открыть этот секрет (смеется). Но так и быть. Когда мы записывали первые выпуски, у нас пока еще не было этих сюжетов. То есть они будут вставляться потом. Уверен, что любопытно получится.

— Вряд ли кто-то будет спорить, что мечта едва ли не каждого ребенка — побывать на мультипликационной студии и посмотреть, как создаются фильмы!

— Да-да, это очень классно! Поэтому здорово, что придумали передачу именно вот такого формата. Если просто посадить ребенка, чтобы он посмотрел, скажем, передачу про «Союзмультфильм», — это, мне кажется, тяжеловато будет, да и, наверное, не так интересно. А вот когда все делается в игре, с включением прямо оттуда, то тут уже есть классный элемент интерактива.

Второй сезон шоу «Рисуем сказки» — совместный проект телеканал ТВ-3 и студии анимации «Союзмультфильм». На этот раз дети не только научатся придумывать волшебные истории, но и самостоятельно анимировать их.

В программе появится и новая рубрика, которую будет 12-летний сын шоумена и ведущего Тимура Родригеза Мигель Керимов. Для него «Рисуем сказки» — дебют на телевидении.

Виктор Васильев стал широко известен во время выступлений в Клубе веселых и находчивых, где был капитаном команды «Сборная Санкт-Петербурга». После этого был резидентом шоу телеканала ТНТ «Comedy Club», вел на Первом канале программы «Yesterday Live» и «Театр эстрады».

Один раз был ведущим выпуска тревел-шоу телеканала «Пятница!» «Орел и решка» — вместе с Жанной Бадоевой. Сыграл более в десяти кинофильмах и телесериалах.

С октября 2012 года женат на известной актрисе театра и кино Анне Снаткиной. В апреле 2013 у них родилась дочь Вероника.

Ранее стало известно, что участница реалити-шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков», которое показывает канал ТВ-3, Анастасия Петрова во время съемок обнаружила на Занзибаре череп.