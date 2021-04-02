Экономист предсказал рост ключевой ставки Центрального банка РФ

В ближайшие четыре месяца Центробанк сделает еще один шаг в сторону ужесточения денежно-кредитной политики. Вероятность такого сценария кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко оценил на уровне 60–70%.

По мнению специалиста, «потолком» для ключевой ставки на ближайшие полгода можно считать уровень в 5%. Текущее повышение до 4,5% играет преимущественно психологическую роль. Это открытая демонстрация рынку новых стратегических приоритетов ЦБ, рассказал Десятниченко корреспонденту ФАН.

«То, что меньше — лучше, понимают все, и сам регулятор. Поэтому первый шаг был таким осторожным — всего 0,25%. Но традиционный весенний рост цен на продукты и общие спекулятивные настроения у многих агентов в экономике требуют определенного «холодного душа». И здесь желательно действовать на опережение, что и сделал Центробанк», — сообщил специалист.

По мнению Дмитрия Десятниченко, повышение цен в большинстве сегментов рынка было вызвано неоправданно затянувшимся периодом «политики дешевых денег» Центробанка. При этом возможности стимулирования экономического роста в стране за счет «подпитки» совокупного спроса посредством такого предложения оказались исчерпаны раньше, чем на это рассчитывал Банк России.

«Ключевая ставка ЦБ как раз показывает относительную цену за возможность владеть деньгами. А если деньги долго и устойчиво дешевеют, то вы, как производитель и поставщик, вполне обоснованно захотите получать большее их количество, чтоб сохранить постоянной реальную, а не номинальную цену на свои товары, услуги, рентабельность деятельности», — подчеркнул Дмитрий Десятниченко.

Инфляция в этом случае — показатель обесценивания денег в экономике ввиду их неоправданно высокой доступности, уточняет экономист. Готовность легко их тратить только поддерживает производителей и поставщиков в их намерениях.

«В итоге повышение ключевой ставки до 4,5–4,75%, краткосрочно — до 5%, можно оценить как оправданный шаг ЦБ, способствующий сдерживанию инфляции и инфляционных ожиданий. Уже во второй половине 2021 года он позволит существенно замедлить и стабилизировать инфляцию, вернув ее на прежний уровень», — подытожил эксперт.

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