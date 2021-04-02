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Экономика

Экономист предсказал рост ключевой ставки Центрального банка РФ

Экономист предсказал рост ключевой ставки Центрального банка РФ

В ближайшие четыре месяца Центробанк сделает еще один шаг в сторону ужесточения денежно-кредитной политики. Вероятность такого сценария кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко оценил на уровне 60–70%.

По мнению специалиста, «потолком» для ключевой ставки на ближайшие полгода можно считать уровень в 5%. Текущее повышение до 4,5% играет преимущественно психологическую роль. Это открытая демонстрация рынку новых стратегических приоритетов ЦБ, рассказал Десятниченко корреспонденту ФАН.

«То, что меньше — лучше, понимают все, и сам регулятор. Поэтому первый шаг был таким осторожным — всего 0,25%. Но традиционный весенний рост цен на продукты и общие спекулятивные настроения у многих агентов в экономике требуют определенного «холодного душа». И здесь желательно действовать на опережение, что и сделал Центробанк», — сообщил специалист.

По мнению Дмитрия Десятниченко, повышение цен в большинстве сегментов рынка было вызвано неоправданно затянувшимся периодом «политики дешевых денег» Центробанка. При этом возможности стимулирования экономического роста в стране за счет «подпитки» совокупного спроса посредством такого предложения оказались исчерпаны раньше, чем на это рассчитывал Банк России.

Экономист предсказал рост ключевой ставки Центрального банка РФ

«Ключевая ставка ЦБ как раз показывает относительную цену за возможность владеть деньгами. А если деньги долго и устойчиво дешевеют, то вы, как производитель и поставщик, вполне обоснованно захотите получать большее их количество, чтоб сохранить постоянной реальную, а не номинальную цену на свои товары, услуги, рентабельность деятельности», — подчеркнул Дмитрий Десятниченко.

Инфляция в этом случае — показатель обесценивания денег в экономике ввиду их неоправданно высокой доступности, уточняет экономист. Готовность легко их тратить только поддерживает производителей и поставщиков в их намерениях.

«В итоге повышение ключевой ставки до 4,5–4,75%, краткосрочно — до 5%, можно оценить как оправданный шаг ЦБ, способствующий сдерживанию инфляции и инфляционных ожиданий. Уже во второй половине 2021 года он позволит существенно замедлить и стабилизировать инфляцию, вернув ее на прежний уровень», — подытожил эксперт.

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