Профессор Чумаков объяснил, почему родные скрывают тяжелобольную Заворотнюк

Москва, 2 апреля. Актриса Анастасия Заворотнюк вряд ли вернется к полноценной работе, ведь у нее вырезали огромный кусок мозга, заявил член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

Чумаков не только лично наблюдал за болезнью звезды сериала «Моя прекрасная няня». Он заведует лабораторией пролиферации клеток, где изобрели «чудо-лекарство» для актрисы. Экспериментальную терапию, которая заключается в «бомбардировке» раковых клеток безвредными вирусами, до сих пор не применили. Ее решили оставить на самый крайний случай.

Профессор отметил, что из-за тяжелой болезни организм Заворотнюк претерпел немалые изменения. Теперь она вряд ли сможет полноценно работать, например, произносить монологи в кадре. Но Чумаков считает, что в эпизодах каких-либо проектов актриса вполне может появляться.

«Я ее лично не видел, но насколько я понимаю, она в каталке, не ходит сама. <…> Профессия в этом случае не главное, если ей удастся сохранить жизнь – уже победа», — уточнил он.

Чумаков не исключил, что из-за препаратов внешность тяжелобольной Заворотнюк могла кардинально измениться. Поэтому родные скрывают ее от публики, объяснил он Kp.ru.

Актрисе 3 апреля исполнится 50 лет. В честь юбилея телеканал НТВ покажет сериал «Каспий 24», в котором Заворотнюк сыграла главную роль.