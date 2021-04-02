Правительство РФ проинвестирует в развитие навигации в Арктике

Москва, 2 апреля. Кабмин направит более 7 млрд рублей на строительство головного гидрографического судна, предназначенного для работы в акватории Северного морского пути (СМП).

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это решение позволит частично удовлетворить спрос на гидрографическое сопровождение со стороны сырьевых компаний и других пользователей СМП, сообщается на сайте Правительства России.

Строительство судна предусмотрено федеральным проектом «Северный морской путь». Цель программы заключается в раскрытии потенциала СМП и превращении его в транспортный коридор мирового значения.

Судно мощностью 8 МВт будет оборудовано современным навигационным и гидрографическим оборудованием. Это поможет ему осуществлять различные работы, необходимые для обеспечения безопасной навигации, в том числе исследовать особенности водной поверхности и рельеф морского дна. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Важно изменить отношения участников рынка к организации перевозок по Северному морскому пути, подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Это позволит СМП стать стандартным мейнстримовым маршрутом.