Минтранс опроверг сообщение о росте цен на авиабилеты. События дня. ФАН-ТВ

Минтранс опроверг сообщение о росте цен на авиабилеты

Информация билетных агрегаторов о повышении стоимости авиабилетов с 2019 года на 15-120% не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-служба Минтранса. В министерстве отметили, что по многим направлениям стоимость билетов с июня 2019 года наоборот снизилась.

«Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России. Авиакомпании отмечают, что осуществленные продажи на период апрель — июнь 2021 года в среднем на 7% дешевле, чем в аналогичный период 2019 года», — говорится в сообщении Минтранса.

Тенденцию снижения стоимости авиабилетов подтверждают большинство перевозчиков, в том числе «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и S7.