Минтранс опроверг сообщение о росте цен на авиабилеты. События дня. ФАН-ТВ

Минтранс опроверг сообщение о росте цен на авиабилеты
Информация билетных агрегаторов о повышении стоимости авиабилетов с 2019 года на 15-120% не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-служба Минтранса. В министерстве отметили, что по многим направлениям стоимость билетов с июня 2019 года наоборот снизилась.
«Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России. Авиакомпании отмечают, что осуществленные продажи на период апрель — июнь 2021 года в среднем на 7% дешевле, чем в аналогичный период 2019 года», — говорится в сообщении Минтранса.
Тенденцию снижения стоимости авиабилетов подтверждают большинство перевозчиков, в том числе «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и S7.
В РФ создали технологию обновления вакцины при мутации коронавируса
Специалисты НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи разработали технологию, которая позволит обновить вакцину от COVID-19 в течении двух дней в случае новой мутации вируса. Александр Гинцбург отметил, что в центре сейчас ведется работа над двумя технологиями, одна из которых уже разработана. С появлением данной технологии появится необходимость проведения всех фаз испытаний новой вакцины. По словам Гинцбурга, на сегодняшний день этот вопрос обсуждается.
«Если он [препарат — примечание ФАН] даст такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, его можно будет сразу же запускать в массовое производство. Надеюсь, в ближайшее время аналогичные акты будут приняты и у нас», — рассказал он.
Из-за крушения поезда на Тайване погиб 41 человек
На Тайване растет число жертв в результате крушения поезда. Центральное информационное агентство страны сообщает о 41 погибшем и более 60 пострадавших. По предварительным данным, состав столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней. Второй и третий вагоны сошли с рельсов. В составе поезда было восемь вагонов, в них находилось около 350 человек. Более 70 человек остаются заблокированными. Посольство России в КНР сообщает, что россиян среди погибших при крушении поезда на Тайване нет.
Центробанк отозвал лицензии у двух российских банков
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Геобанк». Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. По данным ЦБ, Геобанк полностью утратил собственные средства, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Также была отозвана лицензия у адыгейского акционерного общества «Майкопбанк». Организация завышала стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Отмечается, что «Геобанк» и «Майкопбанк» являются участниками системы страхования вкладов.