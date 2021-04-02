Труп новорожденного ребенка обнаружен в Московской области

Талдом, 2 апреля. Менеджер коммерческого предприятия нашел труп новорожденного ребенка. Как стало известно ФАН, тело малыша было завернуто в полиэтиленовый пакет.

В пятницу в дежурную часть Запрудненского опорного пункта полиции обратился местный житель. Он сообщил, что возле входа в заброшенный пионерский лагерь нашел тело новорожденной девочки.

На место происшествия выдвинулись оперативно-следственная группа и врачи. В ходе осмотра прилегающих территорий стражи порядка изъяли кулек с логотипом известного сетевого продуктового магазина. В нем лежал труп новорожденного ребенка. Врачи констатировали смерть грудничка.

Пока неизвестно, родился ребенок мертвым или живым. Точку в этом деле поставит вскрытие в морге — патологоанатом выяснит причину смерти младенца.

СК РФ по Московской области организовал проведение проверки по данному факту, по результатам которой будет принято процессуальное решение.