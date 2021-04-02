«Этот день в истории». Что произошло 2 апреля, праздники, факты, люди. ФАН-ТВ

2 апреля — Международный день детской книги. Именно в этот день в 1805 году родился знаменитый сказочник из Дании Ханс Кристиан Андерсен. Существует и одноименная престижная премия в этой литературной области. За иллюстрирование книг и переводы их на другой язык победителям вручают золотую медаль с профилем великого писателя.

Сам же праздник установили в 1967 году по решению Международного совета по детской книге. 2 апреля в библиотеках и школах по всему миру проводят праздники, конкурсы, фестивали, выставки. Главная цель — привлечь внимание детей к чтению.

Но какие еще праздники отмечаются 2 апреля? Какой договор был подписан между Ельциным и Лукашенко в этот день в 1996 году? И какой роман в стихах дети и взрослые читают уже около 190 лет? Обо всем этом и не только — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».