Москва, 2 апреля. Участие Украины во встрече лидеров России, ФРГ и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона ни на что не влияет.

Информацию об этом сообщил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Ранее Путин, Меркель и Макрон провели встречу в формате видеоконференции, на которой обсудили Донбасс. Президент Украины Владимир Зеленский на диалог приглашен не был.

«То, что не присутствовал президент Украины Владимир Зеленский в этой беседе, говорит о том, что участие Украины абсолютно ни на что не влияет, с одной стороны, а с другой стороны, очевидно, что ее влияние всегда сказывается негативно на процессе мирного урегулирования войны в Донбассе», — заявил эксперт.

Беспалько считает, что на прошедшей встрече тема Донбасса занимала одно из центральных мест, так как до сих пор остается важной, несмотря на то, что все от нее устали.

Ранее сообщалось, что в Кремле предупредили о последствиях провокаций ВСУ в Донбассе.