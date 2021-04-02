Грушко выразил надежду на отсутствие препятствий реализации «СП-2»

Москва, 2 апреля. Москва надеется на отсутствие препятствий по вопросу реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Директор Кингисеппского филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин ранее сообщил журналистам о присутствии военных кораблей в зоне укладки труб «СП-2». По его словам, участвующие в строительстве суда подвергаются «явно спланированным» провокациям.

«Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться», — выразил надежду Грушко.

Проект «Северный поток — 2» подразумевает строительство двух ниток газопровода из России в Германию через Балтийское море.