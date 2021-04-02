Мужчина с ножом и в маске напал на девочку возле школы в Новосибирске

Новосибирск, 2 апреля. Полицейские разыскивают злоумышленника, который пригрозил школьнице ножом и отобрал у нее мобильный телефон. Преступление произошло на улице Куприна.

В Сети опубликовали видео со школьных камер видеонаблюдения. На нем мужчина сначала караулит жертву, затем догоняет ее и валит на землю, а потом отбирает мобильный телефон и скрывается с места происшествия. Личность грабителя в настоящее время не установлена.

По данным МВД, на вид преступнику 30-35 лет. Его рост около 180 см, не славянской внешности. Ведется розыск подозреваемого. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Четверо посетителей новосибирского бара до полусмерти избили 56-летнего мужчину на улице Бориса Богаткова и скрылись. Пострадавший находится в критическом состоянии в больнице, сообщал ФАН.