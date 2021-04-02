Правительство Великобритании намерено запретить англичанам обниматься

Лондон, 2 апреля. Будущая агитационная компания британских властей призывает англичан не прибегать к объятиям даже если они уже получили вакцину от COVID-19, сообщает издание The Daily Telegraph.

Кампания началась в ответ на массовое несоблюдение норм социальной дистанции среди людей, сделавших прививку от COVID-19, рассказал прессе анонимный источник в Уайтхолле. По мнению британских врачей, даже если гражданин сделал вакцину, он все еще может быть переносчиком смертельно опасного патогена, а значит его близкие, не получившие прививку, рискуют заразиться.

«Основная идея такова: вы большой молодец, что сделали прививку, но вы все еще можете заразить своих близких, если захотите их обнять», — рассказал британским газетчикам анонимный правительственный чиновник.

Поводом для начала агитационной кампании стало исследование Управления национальной статистики Великобритании. Британские ученые подсчитали, что 41% получивших вакцину от коронавируса англичан стал игнорировать правила социальной дистанции и самоизоляции и регулярно с кем-то встречаться и принимать гостей.

«Я бы не советовала обнимать кого-либо в ближайшее время, потому что на пиковый уровень эффективности вакцина выходит только через несколько недель после укола. Людям нужно продолжать держать себя в руках, даже если они уже получили первую дозу препарата», — заявила директор Института воспаления и старения Бирмингемского университета Джанет Лорд.

Новости о намерении правительства запретить объятия просочились в СМИ после высказывания министра спорта и туризма Великобритании Найджела Хаддлстоуна. В эфире телепередачи BBC Breakfast Хаддлстоун вдруг заявил, что если прохожий увидит обнимающуюся пару, он должен вмешаться и прекратить это эпидемиологическое безобразие.

«Несмотря на искушение, не подвергайте опасности своих любимых и близких, обнимая их. Вы все знаете правила. Если вы видите, что кто-то ведет себя немного странно, пожалуйста, окликните их и остановите, только уважительно, потому что многие забывают эти элементарные правила», — призвал британцев к бдительности политик.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о скандале в «Академии Пимлико», крупной лондонской частной школе. Учащиеся «Пимлико» и их родители требовали отказаться от «расистской» формы и вынудили администрацию заведения снять со здания школы национальный флаг Великобритании. Учащиеся объяснили ненависть к национальному символу Соединенного Королевства тем, что в нем нет черного цвета.