Иномарка насмерть сбила краснодарского школьника и загорелась

Краснодар, 2 апреля. Ребенок погиб после наезда легкового автомобиля на «зебре». Виновницей аварии является сотрудница правоохранительных органов.

Мальчик, пересекавший проезжую часть по пешеходному переходу, попал под колеса Renault Sandero.

Для находившейся за рулем автомобиля сотрудницы полиции появление ребенка на дороге стало неожиданным. Виновница ДТП вывернула руль и попыталась затормозить, однако сбила второклассника, затем протаранила ограду и врезалась в столб. Автомобиль загорелся, но женщина смогла спастись.

Врачи скорой помощи, оперативно прибывшие на место происшествия, застали мальчика живым. В течение некоторого времени медики боролись за его жизнь, однако пострадавший скончался от полученных травм.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В момент аварии женщина не находилась при исполнении служебных обязанностей.