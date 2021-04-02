Стоматологу из Тувы предъявили обвинение по делу о смертельном уколе

Кызыл, 2 апреля. Врача, из-за рук которого погибла пятилетняя девочка, намерены заключить под стражу. СК направил в суд соответствующие материалы дела.

Трагедия произошла в городе Ак-Довурак в Туве. Стоматолог попросил маму маленькой пациентки купить обезболивающее. Медик, зная о запрете использования лекарственных препаратов, которые были предоставлены клиентами, сделал инъекцию в десну ребенка. Он также предварительно не взял пробы, что является нарушением, сообщили в СК.

Во время укола у девочки начались судороги, ее госпитализировали в состоянии комы. В результате малышка умерла в реанимации через день.

Следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы. Их провели для установления причины смерти девочки.

О случившемся доложили министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Он поручил провести проверки в территориальном органе Росздравнадзора.

Малолетний ребенок выпал из окна многоэтажки на крышу аптеки в Петербурге. Девочка открыла окно в квартире на 13 этаже и сорвалась. Спасти пострадавшую не удалось, сообщал ФАН.