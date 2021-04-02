Число погибших при крушении поезда на Тайване достигло 40 человек

Тайбэй, 2 апреля. Поезд, следуя через тоннель на востоке острова, сошел с рельсов. В результате ЧП погибли 40 человек, десятки пострадали.

Смертельная авария произошла в туннеле на отрезке в уезде Хуалянь. В составе поезда было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров. Известно, что второй и третий вагоны сошли с рельсов, четвертый и пятый получили сильные повреждения.

Смертельные травмы получили 40 человека, еще 60 пострадали, более 70 остаются внутри вагонов заблокированными. Специалисты подчеркивают, что количество жертв происшествия может в значительной степени возрасти. По предварительным данным, поезд столкнулся с расчищавшей пути от камней техникой.

Крушение поезда остановило движение в Хабаровском крае, сообщал ранее портал Deita. Авария произошла на перегоне Форель — Дальневосточный. Там сошли с путей 17 вагонов грузового поезда.