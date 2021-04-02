В NI объяснили, почему российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА станет угрозой для НАТО

Вашингтон, 2 апреля. Возможности новейшего российского бомбардировщика ПАК ДА могут всерьез обеспокоить страны Альянса. Об этом пишут военные обозреватели издания The National Interest.

Российская оборонная промышленность продвигается в создании ПАК ДА – уникального стелс-бомбардировщика, который станет представителем нового поколения авиационной техники, отмечает автор публикации Марк Эпископос, передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

«ПАК ДА разрабатывается на основе совершенно новой конструкции планера. Как выразился ведущий инженер Туполева Игорь Шевчук, ПАК ДА – это принципиально новый бомбардировщик, основанный на современных концептуальных решениях», – подчеркивает военный обозреватель.

Ранее стало известно, что ПАК ДА успешно прошел ряд испытаний. Некоторые источники утверждают, что данный бомбардировщик способен пробить внешние слои ПВО Североатлантического альянса и остаться незамеченным. Согласно информации, ПАК ДА также сможет развернуть часть своего арсенала за пределами зоны действия западных зенитных систем.

Сообщается, что новинка поступит в серийное производство в 2027 году. Неизвестно, сколько единиц планируется произвести, но с учетом того, что российский авиапром активно проводит параллельную модернизацию других бомбардировщиков, в том числе Ту-160М2, военные вряд ли рассчитывают получить большое количество образцов нового самолета в ближайшее время. Однако, по мнению автора публикации, США и их союзники по НАТО должны опасаться возможностей нового российского бомбардировщика, который совсем скоро сойдет с конвейера.

Ранее полеты бомбардировщиков и истребителей ВКС России у границ государств НАТО вызвали бурную реакцию у европейского экспертного сообщества.