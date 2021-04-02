Названо идеальное туристическое направление для переболевших коронавирусом россиян

Москва, 2 апреля. Переболевшим коронавирусом стоит на несколько дней отправиться подышать горным воздухом. Благодаря этому удастся быстрее восстановиться после перенесенной инфекции.

Такую рекомендацию россиянам дала врач и кандидат медицинских наук Ирина Добрецова. В РФ разработана программа реабилитационного лечения, напомнила медик. Например, желающим могут предложить отправиться в лечебно-реабилитационный центр Минздрава России.

«Пребывание в течение трех-семи дней в каком-нибудь санатории или в горах Сочи — лучше этого ничего не придумаешь», — отметила Добрецова в публикации для сайта 360tv.ru.

Если нет возможности уехать в горы, можно отправиться на несколько дней за город, отказавшись на это время от использования гаджетов. Нужно вставать с восходом солнца и ложиться после его захода. За три дня вполне можно побороть хроническую усталость, укрепить иммунитет и улучшить настроение, резюмировала Ирина Добрецова.

В начале зимы в Сочи открыли новую канатную дорогу. Она построена по австрийской технологии D-Line. Ее появление обусловлено необходимостью разгрузить очереди на Южном склоне, отметил гендиректор курорта «Роза Хутор». Кабины канатной дороги отличаются повышенным уровнем комфорта и безопасности.