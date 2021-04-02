Сервис Russpass представил новые маршруты для пробежек по Москве и Ярославлю

Москва, 2 апреля. Туристический сервис Russpass опубликовал маршруты для любителей спорта из Москвы и Ярославля. Благодаря им люди и проведут пробежку, и полюбуются достопримечательностями.

Новые маршруты будут интересны не только любителям активно физической нагрузки, но и поклонникам экскурсий по городу. Они позволят увидеть главные достопримечательности как Ярославля, так и Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Жителям и гостям Ярославля, которые используют сервис Russpass, предлагается начать пробежку в парке на Стрелке. Затем они смогут увидеть часовню Казанской Иконы Божией Матери, Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, церковь Ильи Пророка и Успенский кафедральный собор.

В Москве сервис Russpass предлагает начать от Университетской площади, затем пробежать парка «Большой газон МГУ» к киностудии «Мосфильм». Следом люди смогут увидеть храм Живоначальной Троицы на Воробьевых горах.

«Пользователи цифрового туристического сервиса Russpass могут не только выбрать эти маршруты для прогулки или пробежки, но и добавить к ним другие достопримечательности и составить свои собственные маршруты», — сказано в сообщении портала mos.ru.

Туристический сервис Russpass теперь доступен жителям всех регионов Российской Федерации. До этого он был предназначен только для москвичей. Информацией об этом поделилась заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Этим летом детские лагеря смогут принимать до 75% ребят от общей вместимости. Информацией об этом поделились в Роспотребнадзоре, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».