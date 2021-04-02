Гинцбург рассказал о способности матери передать антитела к COVID-19 ребенку

Москва, 2 апреля. Антитела к коронавирусной инфекции могут передаваться от матери к ребенку, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Во время беременности женщина может передать своему ребенку определенный вид антител, которые обеспечат ему защиту от коронавируса. Передача может произойти через плаценту. Такое заявление сделал директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург.

«Через плаценту могут передаваться антитела. Определенный класс антител может передаваться, и это хорошо, природа это предусмотрела», — цитируют его РИА Новости.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи изобрел способ обновлять вакцину от коронавируса за два дня. Такая технология создана на случай, если вирус будет мутировать, рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Не так давно стало известно, что вакцина от коронавируса «Спутник лайт», разработанная центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, поддерживает иммунитет у тех, кто уже переболел COVID-19. Кроме того ее можно использовать для вакцинации детей, сообщил иммунолог Владимир Болибок, сообщает «Ридус».