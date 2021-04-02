Познер публично признался в изменах жене

Москва, 2 апреля. Известный телеведущий Владимир Познер не смог сохранить брак с первой женой Валентиной Чемберджи. Он публично признался, что изменял супруге.

Отношения между Познером и Чемберджи сложно назвать идеальными. Телеведущий в какой-то момент увлекся другой женщиной и не смог контролировать свои чувства. Хоть роман на стороне был недолгим, сохранить брак супруги не смогли.

«У меня случился роман втайне от жены, и это чуть не закончилось трагедией. Я снимал комнату с одной женщиной и в какой-то момент решил, что не хочу жить. Меня спасли», — сказал ведущий в эфире программы «Судьба человека».

Сам Познер винит только себя в разрыве отношений с первой женой. По его мнению, он слишком рано женился. Тем не менее экс-влюбленным удалось сохранить дружеские чувства и воспитать дочь.

Брак между Познером и Чемберджи продлился десять лет. У пары в официальных отношениях родилась дочь Екатерина. Познер впервые стал отцом, когда ему было 26 лет. Супруги расстались, когда девочке было шесть лет.