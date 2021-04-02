Художник Сафронов рассказал о роскошной трехэтажной квартире неподалеку от Кремля

Москва, 2 апреля. Знаменитый художник Никас Сафронов в подробностях описал свою роскошную квартиру в центре Москвы, ремонт которой занял около 11 лет.

Сафронов вот уже много лет проживает в элитной квартире неподалеку от Кремля. В ней он нередко принимает именитых гостей. Захаживал к художнику, например, режиссер Федор Бондарчук.

По словам Сафронова, трехэтажной квартира стала не сразу.

«С моего балкона был потрясающий вид на Кремль, а после сосед его перегородил. Я смог выкупить его половину, потом еще коммерческие площади. Сейчас у меня три этажа, где-то 1,2 тысячи квадратных метров», — рассказал он.

Квартира Сафронова обставлена антикварной мебелью. Художник обустроил для себя большую библиотеку и зону отдыха у камина, передает «Телепрограмма».

В Сети недавно появились кадры из роскошной московской квартиры покойной народной артистки СССР Людмилы Гурченко. Звезда фильмов «Карнавальная ночь» и «Вокзал для двоих» наполнила ее винтажными предметами. Например, фигурками ангелов, которые с удовольствием коллекционировала.